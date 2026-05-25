Familiares del Grupo Fugitivo en Reynosa Convocan a Misa a Un Año de su Desaparición

A un año de la desaparición de los cinco integrantes del Grupo Fugitivo, familiares realizarán una misa este 25 de mayo en Reynosa para pedir por ellos y por todas las víctimas de desaparición forzada

Grupo Fugitivo Desaparecido en ReynosaFoto: Grupo Fugitivo

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Un año después de la desaparición del Grupo Fugitivo, sus familias organizan una misa en Reynosa para recordar a los cinco músicos y a todas las víctimas de desaparición forzada.

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Familiares del Grupo Fugitivo en Reynosa Convocan a Misa a Un Año de su Desaparición