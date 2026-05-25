Familiares del Grupo Fugitivo en Reynosa Convocan a Misa a Un Año de su Desaparición

A un año de la desaparición de los cinco integrantes del Grupo Fugitivo, sus familiares organizaron una misa para pedir no solo por ellos, sino también por todas las víctimas de desaparición forzada en el país.

La ceremonia se realizará este 25 de mayo de 2026, a las 7:00 de la tarde, en la Concatedral Nuestra Señora de Guadalupe, en Reynosa. La invitación está abierta al público en general.

Aunque para muchos el tiempo parece avanzar rápido, para las familias de personas desaparecidas los días transcurren de forma distinta: lentos, dolorosos y llenos de incertidumbre.

No saber qué ocurrió con un hijo, un esposo o un sobrino se convierte en una tortura diaria. Aun así, quienes enfrentan esta situación continúan adelante con la esperanza de obtener cualquier información que les permita conocer el paradero de sus seres queridos.

“Y créeme, hasta el día de hoy digo: como sea encontrarlo, como sea. Suena frío y suena duro, pero aunque sea muerto… pero yo saber que es él, que me digan que es él”. Clara Martínez, tía de José Francisco.

Ese es el sentimiento que comparten las familias de los cinco integrantes del Grupo Musical Fugitivo, quienes desaparecieron la noche del 25 de mayo de 2025, luego de acudir a un evento en la colonia Rancho Grande, en Reynosa.

Los desaparecidos son Francisco Xavier Vázquez, de 20 años; Víctor Manuel Garza, de 21; José Francisco Morales, de 23; Livan Solís, de 27; y Nemesio Antonio Durán, de 40 años.

Nemesio era padre de familia y principal sustento de su esposa y sus tres hijos, quienes aseguran que aún no logran acostumbrarse a su ausencia.

“Es muy difícil, no lo puedo superar. Siento que es algo que todavía no pasa. La niña más grande quería venir, quería dejarle un mensaje a su papá, decirle que lo está esperando, que ella lo sigue esperando”. Jessica Carrillo, esposa de Nemesio.

La señora Sonia Osorio recuerda que antes de la desaparición de su hijo, a quien llamaba “Paquito”, su casa siempre estaba llena de música y ruido.

“Todo el día había gritos, música, canciones; él hacía todo el ruido de la casa. Ahorita pregúntame y mi casa está en silencio”. Sonia Osorio, madre de Francisco Xavier.

Por Desaparición de Integrantes del Grupo Fugitivo Hay Nueve Detenidos

De acuerdo con el entonces Fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, restos calcinados de al menos tres de los cinco músicos habrían sido localizados en un predio abandonado cercano al ejido Los Longoria, a orillas del Río Bravo. También se informó sobre la detención de nueve personas presuntamente involucradas en la desaparición y asesinato de los integrantes del grupo.

Sin embargo, familiares señalaron que conocieron esa información a través de redes sociales y medios de comunicación, lo que generó aún más dudas e incertidumbre.

“Hubo mensajes de pésame y dijimos: ‘Espérame, ¿por qué?’Nos dijeron: ‘Es que están dando la rueda de prensa’.Llegamos a la Fiscalía y ahí nos dijeron que no sabían por qué el fiscal había dado esa noticia”. Sonia Osorio, madre de Francisco Xavier.

Los familiares aseguran que hasta ahora no existen pruebas concluyentes que confirmen la identidad de los restos encontrados.

“No sabemos. Se habla de fragmentos calcinados, pero nada nos asegura que son ellos. A lo mejor ni ellos son, o a lo mejor sí. Ok, están muertos… ¿pero dónde están?”. Clara Martínez, tía de José Francisco.

En septiembre de 2025, la Fiscalía de Tamaulipas informó que se investigaba a cuatro presuntos cómplices más, señalados de participar en la movilización de los instrumentos y vehículos del grupo. Hasta el momento, únicamente ha sido localizada la camioneta en la que viajaban.

A pesar de las investigaciones oficiales, las familias continúan realizando búsquedas por cuenta propia y solicitaron la intervención del actual fiscal, Eduardo Govea Orozco, para ampliar las investigaciones y recabar más indicios que permitan esclarecer qué ocurrió aquella noche del 25 de mayo de 2025.

Para sus seres queridos, esa fecha marcó el inicio de una pesadilla que, un año después, sigue sin terminar.