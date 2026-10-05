Detienen a Estadounidense Buscado por Presunto Robo y Tráfico de Inmigrantes en Tamaulipas

Autoridades detuvieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a un hombre identificado como un fugitivo prioritario de Estados Unidos, quien era buscado por autoridades de ese país por su presunta relación con los delitos de robo agravado y conspiración para el transporte de personas indocumentadas.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército Mexicano y el Instituto Nacional de Migración (INM).

La detención forma parte de las acciones de seguridad realizadas por autoridades federales en distintas entidades del país, como parte de los operativos para ubicar a personas con órdenes de búsqueda o requerimientos internacionales.

Hasta el momento, las autoridades no han difundido públicamente su identidad ni mayores detalles sobre las circunstancias específicas en las que fue localizado y detenido en Nuevo Laredo.

Tras su captura, el hombre quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica y continuarán con los procedimientos derivados del requerimiento de las autoridades estadounidenses.