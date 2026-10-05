Seguridad

Detienen a Estadounidense Buscado por Presunto Robo y Tráfico de Inmigrantes en Tamaulipas

Tras su captura, el hombre quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica

Detienen a Estadounidense Buscado por Presunto Robo y Tráfico de Inmigrantes en TamaulipasDetienen a Estadounidense Buscado por Presunto Robo y Tráfico de Inmigrantes. Foto: N+

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Detenido en Tamaulipas un estadounidense buscado por robo y tráfico de personas. Su captura es parte de operativos de seguridad federal.

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