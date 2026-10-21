Detienen a Tres Personas tras Presunta Agresión Armada y Persecución en Tamaulipas

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detuvieron a tres personas luego de una agresión armada y una persecución registrada durante recorridos de vigilancia en el municipio de Soto la Marina, Tamaulipas.

De acuerdo con la información disponible, los hechos ocurrieron cuando civiles armados atacaron a los elementos de las fuerzas federales, quienes repelieron la agresión conforme a los protocolos establecidos.

Tras el enfrentamiento, se inició una persecución que concluyó en las inmediaciones de la plaza del ejido Tampiquito, donde los efectivos lograron asegurar a tres personas presuntamente involucradas en los hechos.

Durante el operativo, las autoridades también aseguraron vehículos y armamento, los cuales quedaron a disposición de las instancias correspondientes para las investigaciones.

Tras lo ocurrido, las fuerzas federales mantienen recorridos y operativos de vigilancia en la región con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir nuevos hechos delictivos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de los detenidos ni sobre el tipo y la cantidad de armamento asegurado.