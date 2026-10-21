Seguridad

Detienen a Tres Personas tras Presunta Agresión Armada y Persecución en Tamaulipas

Tras lo ocurrido, las fuerzas federales mantienen recorridos y operativos de vigilancia en la región con el objetivo de reforzar la seguridad

Detienen a Tres Personas tras Presunta Agresión Armada y Persecución en TamaulipasDetienen a Tres Personas tras Presunta Agresión Armada y Persecución en Tamaulipas. Foto: N+

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Tres detenidos tras agresión y persecución en Soto la Marina, Tamaulipas. Fuerzas federales refuerzan seguridad para prevenir nuevos delitos.

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