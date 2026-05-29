Detienen en Altamira a Presunto Extorsionador de Comerciantes

Un hombre presuntamente dedicado a la extorsión de comerciantes fue detenido en el municipio de Altamira, Tamaulipas, durante un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales.

De acuerdo con la información dada a conocer por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la detención ocurrió en flagrancia como parte de las acciones implementadas para combatir delitos que afectan al sector empresarial de la región.

Detenido Realizaba Actos de Extorsión en Comercios de Altamira

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y personal de la Guardia Estatal.

Las autoridades señalaron que el detenido presuntamente realizaba actos de extorsión contra comerciantes relacionados con el giro de cárnicos, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el modo de operación o el número de afectados.

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con las investigaciones para determinar su posible relación con otros casos registrados en la zona sur del estado.