Detienen en Altamira a Presunto Extorsionador de Comerciantes

Un hombre presuntamente dedicado a extorsionar comerciantes fue detenido en Altamira durante un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales.

Detenido en AltamiraFoto: SSP Tamaulipas

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Un presunto extorsionador de comerciantes fue arrestado en Altamira. La acción coordinada busca frenar delitos en el sector empresarial.

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Detienen extorsionador de comerciantes en Altamira