Seguridad

Dictarán Fallo Judicial por Presunto Abuso de Gabriel 'N' Contra Dafne en Tamaulipas

Se espera que durante la audiencia se establezca si el acusado es declarado culpable o si se emite un fallo absolutorio

Dictarán Fallo Judicial por Presunto Abuso de Gabriel 'N' Contra Dafne en TamaulipasDictarán Fallo Judicial por Presunto Abuso de Gabriel 'N' Contra Dafne en Tamaulipas. Foto: Alejandra Quintos

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Tras 7 años de espera, el juez decidirá hoy si Gabriel 'N' es culpable de abuso sexual agravado contra Dafne Zapata.

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