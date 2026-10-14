Fiscal de Tamaulipas Confirma Decomiso de 8 Mil Litros de Hidrocarburo en San Fernando

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, informó que, durante patrullajes de la Policía de Investigación en el ejido Tres Palos, en el municipio de San Fernando, localizaron tres puntos de distribución y manejo de sustancias con características de hidrocarburo.

Detalló que en el lugar había aproximadamente 8 mil litros de diésel, almacenados en tambos y bidones.

También fueron detenidas cuatro personas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, luego de que autoridades localizaran tres predios donde se almacenaba combustible, con un volumen aproximado de 8 mil litros de diésel.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, el hallazgo ocurrió durante recorridos de vigilancia sobre la carretera Ciudad Victoria-Matamoros, a la altura del ejido Tres Palos, como parte del operativo San Fernando Grupo Especial.

En el lugar, elementos de la Policía de Investigación detectaron tanques, bidones con combustible y mangueras presuntamente utilizadas para la extracción y almacenamiento del hidrocarburo.

Al notar la presencia de los agentes, los involucrados intentaron escapar; sin embargo, fueron alcanzados por los policías. Entre los detenidos se encuentran dos hombres y dos mujeres.

Las cuatro personas, junto con el combustible y los objetos asegurados, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Reynosa, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las personas detenidas.