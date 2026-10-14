Seguridad

Fiscal de Tamaulipas Confirma Decomiso de 8 Mil Litros de Hidrocarburo en San Fernando

El aseguramiento ocurrió durante recorridos de la Policía de Investigación en el ejido Tres Palos

Fiscal de Tamaulipas Confirma Decomiso de 8 Mil Litros de Hidrocarburo en San FernandoFiscal de Tamaulipas Confirma Decomiso de 8 Mil Litros de Hidrocarburo en San Fernando. Foto: N+

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Durante patrullajes en San Fernando, se decomisaron 8 mil litros de diésel en el ejido Tres Palos. La Fiscalía de Tamaulipas revela detalles de este hallazgo.

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