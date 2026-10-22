Fiscalía de Tamaulipas Busca Ficha Roja contra Enrique 'N', Exalcalde de Nuevo Laredo

La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas busca gestionar una ficha roja de Interpol contra el exalcalde de Nuevo Laredo, Enrique 'N', ante la posibilidad de que se encuentre en Estados Unidos.

El exfuncionario fue vinculado a proceso en julio de 2025 por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades, además de que se le impuso prisión preventiva justificada.

Tras obtener un amparo que impidió temporalmente ejecutar la medida cautelar, el Segundo Tribunal Colegiado con sede en Reynosa le negó la protección de la justicia federal el pasado 1 de octubre, por lo que la prisión preventiva quedó en condiciones de ejecutarse.

El fiscal anticorrupción de Tamaulipas, Norberto García Repper Favilá, señaló que buscan localizar a Rivas Cuéllar y solicitar el apoyo de las autoridades estadounidenses para su traslado a México.

'Lo estamos buscando y pronto vamos a solicitar a ver si nuestros vecinos del norte nos ayudan a enviárnoslo de regalo', Norberto García Repper Favilá, Fiscal de Anticorrupción.

En cuanto al exgobernador Francisco 'N', indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) colabora en los trámites encaminados a su extradición, aunque evitó confirmar si existe una solicitud formal.

Francisco 'N' fue gobernador de Tamaulipas de 2016 a 2022, mientras que Enrique 'N' gobernó Nuevo Laredo de 2016 a 2021. Ambos pertenecían al Partido Acción Nacional (PAN) y sus administraciones coincidieron durante cinco años.

El exgobernador también enfrenta sus propios señalamientos e investigaciones. El 20 de octubre de 2026, el fiscal anticorrupción de Tamaulipas informó sobre gestiones relacionadas con una solicitud de extradición