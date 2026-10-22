Seguridad

Fiscalía de Tamaulipas Busca Ficha Roja contra Enrique 'N', Exalcalde de Nuevo Laredo

El exfuncionario cuenta con una orden de aprehensión vigente por presuntos delitos relacionados con el ejercicio ilícito del servicio público

Fiscalía de Tamaulipas Busca Ficha Roja de Interpol contra Enrique 'N'Fiscalía de Tamaulipas Busca Ficha Roja de Interpol contra Enrique 'N'. Foto: Enrique Rivas Cuellar

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Enrique Rivas Cuéllar enfrenta prisión preventiva tras perder amparo. La Fiscalía de Tamaulipas busca su extradición desde EE.UU.

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