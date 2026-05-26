Fuga de Gas Provoca Evacuación de Jardín de Niños en Matamoros

Una fuga de gas registrada la mañana de este martes en Matamoros provocó la evacuación preventiva de un jardín de niños y la movilización de cuerpos de emergencia.

Fuga de Gas en MatamorosFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Evacuación en Matamoros: una fuga de gas en el cruce de Las Culturas y Otomí moviliza a cuerpos de emergencia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+