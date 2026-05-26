Fuga de Gas Provoca Evacuación de Jardín de Niños en Matamoros

Una fuga de gas se registró la mañana de este martes 26 de mayo de 2026 en el cruce de las calles Las Culturas y Otomí en el municipio de Heroica Matamoros, luego de que trabajadores de la Junta de Aguas y Drenaje realizaran labores en el sector y accidentalmente dañaran una tubería.

Tras el incidente, al lugar arribó personal de la empresa encargada del suministro de gas, así como elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, quienes implementaron medidas de seguridad para controlar la situación y evitar riesgos mayores entre los habitantes de la zona.

Evacuan Jardín de Niños en Matamoros Como Prevención



Como medida preventiva, un jardín de niños ubicado frente al área de la fuga fue evacuado temporalmente, mientras continúan las labores para reparar la tubería afectada.



Autoridades informaron que la fuga de gas ya se encuentra controlada; sin embargo, los trabajos de reparación avanzan de manera lenta debido a las condiciones climatológicas, por lo que los cuerpos de emergencia permanecerán en el sitio hasta concluir las maniobras.

En total, 152 personas fueron desalojadas del plantel, entre ellas 130 alumnos, 10 maestros y 12 estudiantes normalistas que se encontraban en el lugar al momento de la emergencia.

Asimismo, autoridades informaron que dos mujeres presentaron molestias derivadas del incidente, por lo que fueron trasladadas a una unidad médica del IMSS para su valoración. Hasta el momento, no se reportan personas en estado grave.



