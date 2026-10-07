Seguridad

Localizan a Menor sin Vida al Interior de su Domicilio en Tampico, Tamaulipas

Paramédicos acudieron al sitio, pero nada pudieron hacer, ya que la adolescente no contaba con signos vitales

Localizan a Menor sin Vida al Interior de su Domicilio en Tampico, TamaulipasLocalizan a Menor sin Vida al Interior de su Domicilio en Tampico, Tamaulipas. Foto: N+

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Una adolescente de 12 años es hallada sin signos vitales en su hogar. Las autoridades investigan el caso.

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