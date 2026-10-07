Localizan a Menor sin Vida al Interior de su Domicilio en Tampico, Tamaulipas

Un niño de 8 años de edad encontró sin vida a su hermana de 12 años al interior de su habitación, en la calle Avenida Sur entre Paricutín e Himalaya de la colonia Echeverría en el municipio de Tampico.

El infante dio aviso a sus papás, quienes arribaron al domicilio en cuestión de minutos. El padre cortó el lazo mientras que la madre pidió ayuda al número de emergencias.

Paramédicos acudieron al sitio, pero nada pudieron hacer, ya que la adolescente no contaba con signos vitales.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y delitos contra las mujeres por razones de género, acordonaron el área y ordenaron el levantamiento del cuerpo.

De acuerdo a información proporcionada por fuentes internas de la Fiscalía, no encontraron ningún mensaje póstumo en la habitación.

Sin embargo, la menor había declarado en días pasados que no quería acudir a su escuela, la Secundaria General No. 7. Hasta el momento se desconocen las causas de su fatal decisión.