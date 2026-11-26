Autoridades de la policía investigadora de fiscalía de justicia en Reynosa atendieron el llamado sobre una persona sin vida, se trata de un operador de una retroexcavadora quién fue arrollado por la misma máquina pesada cuando realizaba trabajos de limpieza en un área de la calle circuito independencia de la colonia fuentes coloniales



Hasta el momento se desconoce como ocurrieron los lamentables hechos, las autoridades tomaron conocimiento del deceso y el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense de esa ciudad para continuar con las investigaciones.

Por otra parte, en este mismo municipio sucedió un accidente, que se registró en el viaducto Reynosa y dejó como saldo tres personas sin vida y dos más lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas mortales viajaban a bordo de un automóvil compacto de color rojo, mientras que las personas lesionadas se trasladaban en una camioneta verde.

Al lugar acudieron paramédicos de distintas corporaciones de emergencia, así como autoridades estatales y federales, quienes tomaron conocimiento de los hechos y brindaron atención a los afectados.