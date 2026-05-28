Pastor Alemán Presuntamente Ingresa a Vivienda y Ataca a Mujer de 94 Años en Nuevo Laredo

Una mujer de 94 años resultó gravemente lesionada tras ser atacada presuntamente por un perro dentro de su vivienda en Nuevo Laredo.

Perro Ataca a MujerFoto: N+

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En Nuevo Laredo, una mujer de 94 años sufre graves lesiones tras ser atacada por un perro en su casa.

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