Pastor Alemán Presuntamente Ingresa a Vivienda y Ataca a Mujer de 94 Años en Nuevo Laredo

Una mujer de 94 años de nombre Juana Martínez resultó con lesiones graves luego de ser atacada presuntamente por un perro en el interior de su domicilio ubicado en la colonia Las Torres de Nuevo Laredo, Tamaulipas.



Familiares de la víctima denuncian que es la segunda ocasión que un perro ingresa a la vivienda, en esta ocasión causando daños a una persona adulta, por lo que exigen el apoyo de los vecinos y de las autoridades para localizar al propietario del animal.



Adulta Mayor Atacada por Perro Sufrió Fracturas en en Antebrazo

Los hechos ocurrieron en el interior del domicilio ubicado en la calle Guaymas de la colonia Las Torres, donde, de acuerdo con testigos, presuntamente el perro de raza pastor alemán entró hasta el patio de la vivienda agrediendo a la señora.



El hijo de la víctima, José Rodríguez, comentó que la mujer sufrió fracturas en el antebrazo, heridas por mordedura y una lesión en la cabeza de aproximadamente cuatro centímetros. Debido a su avanzada edad, permanece hospitalizada bajo observación médica para descartar infecciones derivadas de las mordeduras.



La familia pide el apoyo de vecinos y autoridades para identificar al dueño. Además, solicitaron una investigación para evitar que se registre una tragedia mayor.





