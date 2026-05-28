Se Entrega Juan de Dios “N” Presunto Implicado en Muerte de Ezequiel en Tampico

Juan de Dios “N”, señalado por el accidente donde murió el joven Ezequiel en Tampico, fue detenido tras acudir a una audiencia en la Ciudad Judicial de Altamira.

Juan de Dios N se Entrega a Autoridades en TamaulipasFoto: N+

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Juan de Dios 'N' se entrega en Altamira por el caso de Ezequiel. Confía en la justicia tras el trágico accidente en Tampico.

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