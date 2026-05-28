Se Entrega Juan de Dios “N” Presunto Implicado en Muerte de Ezequiel en Tampico

Juan de Dios “N”, señalado por el accidente donde perdió la vida el joven Ezequiel el pasado 29 de marzo de 2026 en la colonia Morelos de Tampico, acudió a la ciudad judicial de Altamira, en donde se llevaba a cabo la audiencia de Rogelio "N", a quien acusan de ayudarlo a huir en dicho accidente.



Juan de Dios "N" aseguró que confía en la justicia y por eso se presentó a la audiencia para ayudar a su cuñado, quien asegura es inocente de los señalamientos.



“Yo me siento confiado; primeramente, confío en Dios y lo segundo es que confío en las leyes de mi estado y en la justicia de mi Tamaulipas. Fue un accidente, las condiciones de la calle no fueron las mejores, perdimos el control de los vehículos, posteriormente me impactaron otros vehículos y terminamos en el puesto de tacos", Juan de Dios “N”.



Juan de Dios "N" Permanecerá en Penal de Altamira

Al concluir la audiencia, el abogado de Eneri Balleza, viuda de Ezequiel, dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas detuvo a Juan de Dios “N”.



"Por lo tanto, existe un riesgo de sustracción de la acción de la justicia, lo que conlleva en este caso la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. En este momento queda legalmente detenido; él no había sido detenido porque tenía un amparo. A la primera audiencia a la que compareció, él tenía un amparo; sin embargo, un juez de distrito le puso condiciones a cumplir para que surtiera efecto el amparo; no las cumplió tampoco ante juez de distrito, entonces el amparo quedó sin efecto, entonces la audiencia que se señaló para hoy, obviamente, había la posibilidad de imponer esta prisión preventiva".



Juan de Dios “N” permanecerá en el penal de Altamira mientras continúan las investigaciones.





