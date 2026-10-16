Gabriel 'N' fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado contra su hija Dafne, conforme a la resolución del juez Eliseo Sánchez Wong durante la audiencia celebrada este viernes en el Centro Integral de Justicia El Mante.

El abogado defensor, Víctor Paz, informó que el juez impuso la condena, pero aseguró que Gabriel 'N' continuará en libertad mientras se ejercen los recursos legales correspondientes. El acusado calificó la sentencia como mínima y manifestó que planean apelar para buscar una revisión del fallo. En caso de que la apelación no resulte favorable, adelantó que presentarán un amparo.

El sentenciado tuvo una audiencia el pasado lunes 12 de octubre, en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Mante, a la cual llegó acompañado de su abogado, quien manifestó confiar en las pruebas presentadas y en los alegatos finales durante el desarrollo de la audiencia

El caso se remonta a una denuncia por hechos que presuntamente ocurrieron cuando Dafne era menor de edad. Inicialmente, la acusación fue por violación equiparada, pero posteriormente el delito fue reclasificado como abuso sexual agravado.

Las investigaciones derivaron en la clasificación del caso como feminicidio. Hasta el momento, se ha informado sobre cuatro personas detenidas por su probable participación en los hechos.

Entre ellas se encuentran Estrellita 'N' y Jorge Luis 'N', director de la institución, quienes fueron vinculados a proceso por su probable participación en el feminicidio.

Asimismo, el martes 28 de julio de 2026, la jueza de control María Ciria Mora González vinculó a proceso a Danna Yanina 'N', también por su probable participación en el feminicidio de la joven.