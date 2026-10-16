Seguridad

Sentencian a 20 Años de Prisión a Gabriel 'N', Padre de Dafne, por Abuso Sexual Agravado

Su defensa anunció que buscará impugnar la resolución mediante recursos legales

Sentencian a 20 Años de Prisión a Gabriel 'N', Padre de Dafne, por Abuso Sexual AgravadoSentencian a 20 Años de Prisión a Gabriel 'N',. Foto: N+

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Sentencian a Gabriel 'N' a 20 años por abuso sexual agravado. La defensa planea impugnar.

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