Vinculan a Proceso a Ernesto Iván “N” por el Presunto Secuestro de 32 Migrantes en Reynosa

La Fiscalía de Tamaulipas obtuvo vinculación a proceso contra Ernesto Iván “B”, alias “Jabalí”, por su presunta participación en el secuestro agravado de 32 migrantes en Reynosa.

Vinculan a Proceso a Ernesto Iván “B”Foto: FGJ

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Ernesto Iván 'B', alias 'Jabalí', vinculado a proceso por el secuestro de 32 migrantes en Reynosa. Fiscalía de Tamaulipas avanza en la investigación.

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