Vinculan a Proceso a Ernesto Iván “N” por el Presunto Secuestro de 32 Migrantes en Reynosa

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas compartio que obtuvo vinculación a proceso en contra de Ernesto Iván “B”, alias “Metro 51” y/o “Jabalí”, por el delito de Secuestro Agravado, luego de que un Órgano Jurisdiccional analizara los datos de prueba presentados por el Agente del Ministerio Público.

El Representante Social, adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y. la Extorsión (UECSE), demostró que los hechos que dieron origen a la acción penal ocurrieron el 30 de diciembre de 2023, en Reynosa, Tamaulipas, donde el imputado presuntamente participó en la privación de la libertad de 32 víctimas inmigrantes.

Imponen Prisión Preventiva a Ernesto Iván “B”

El Juez de Control determinó imponer la medida cautelar de Prisión Preventiva Oficiosa por el tiempo que dure el proceso, además de fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.