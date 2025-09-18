Registran Primer Sismo de Septiembre 2025 en Tamaulipas: ¿Dónde Fue?

El Servicio Sismológico Nacional reportó el primer sismo de septiembre 2025 en Tamaulipas, ocurrido la tarde del miércoles 17 de septiembre.

El temblor se registró a 45 kilómetros al noroeste de González, con epicentro en Llera, con una magnitud de 3.4

En lo que va del año, la dependencia ha registrado 18 temblores en la entidad, el más reciente tuvo lugar en San Fernando.

Hasta ahora, el de mayor magnitud fue de 3.8. La dependencia agregó que marzo 2025 ha sido el mes con mayor actividad, registrando cuatro sismos. Mientras que en mayo, no se reportó ninguno.

Los temblores se han registrado en nueve municipios de Tamaulipas:

Tres en Tula

Dos en El Mante

Dos en Cruillas

Tres en Llera

Abasolo

Bustamante

Casas

Nuevo Morelos

Jaumave

San Fernando

Dos de ellos realmente tuvieron epicentro en otros estados, uno en El Naranjo, San Luis Potosí, y otro en Zaragoza, Nuevo León.

