Registran Primer Sismo de Septiembre 2025 en Tamaulipas: ¿Dónde Fue?
A casi un mes del último sismo registrado en el estado, el Servicio Sismológico Nacional reportó un nuevo temblor en Tamaulipas en este municipio.
El Servicio Sismológico Nacional reportó el primer sismo de septiembre 2025 en Tamaulipas, ocurrido la tarde del miércoles 17 de septiembre.
El temblor se registró a 45 kilómetros al noroeste de González, con epicentro en Llera, con una magnitud de 3.4
Registran Más Temblores en Estos Municipios de Tamaulipas
En lo que va del año, la dependencia ha registrado 18 temblores en la entidad, el más reciente tuvo lugar en San Fernando.
Hasta ahora, el de mayor magnitud fue de 3.8. La dependencia agregó que marzo 2025 ha sido el mes con mayor actividad, registrando cuatro sismos. Mientras que en mayo, no se reportó ninguno.
Los temblores se han registrado en nueve municipios de Tamaulipas:
- Tres en Tula
- Dos en El Mante
- Dos en Cruillas
- Tres en Llera
- Abasolo
- Bustamante
- Casas
- Nuevo Morelos
- Jaumave
- San Fernando
Dos de ellos realmente tuvieron epicentro en otros estados, uno en El Naranjo, San Luis Potosí, y otro en Zaragoza, Nuevo León.
