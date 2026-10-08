María José y la Firma Llegan a la Feria Tamaulipas 2026 en Ciudad Victoria

Música, juegos mecánicos, comida y actividades para toda la familia formarán parte de la Feria Tamaulipas 2026 que se llevará a cabo del 15 al 26 de octubre en el Parque Bicentenario de Ciudad Victoria.

Uno de los principales atractivos será la cartelera musical del Teatro del Pueblo, donde se presentarán artistas y agrupaciones como La Firma, María José, Mi Banda El Mexicano, Grupo Bryndis, El Bogueto, Los Invasores de Nuevo León y Los Mier, entre otros. Estos conciertos estarán incluidos en el costo de entrada general.

Además de la música, los visitantes podrán recorrer los juegos mecánicos, disfrutar de un circo tradicional y conocer la oferta gastronómica de las distintas regiones del estado. También habrá un pabellón cinegético con tirolesa, artesanías e información turística, así como espacios para promover los productos elaborados en Tamaulipas.

Entre las novedades de este año destaca el primer Festival del Mezcal y el Tequila, que se sumará a las actividades para dar a conocer el trabajo de los productores locales. También se realizarán muestras gastronómicas del norte, centro y sur de la entidad los días 19, 20 y 21 de octubre, respectivamente.

En cuanto al acceso, el boleto general tendrá un costo de 50 pesos. La entrada será gratuita para adultos mayores, personas con discapacidad y niñas y niños que midan hasta 1.10 metros de estatura.

La feria abrirá de lunes a jueves a partir de las 17:00 horas, mientras que los viernes, sábados y domingos recibirá a los visitantes desde las 16:00 horas. Las actividades se desarrollarán hasta la medianoche.