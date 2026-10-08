Sociedad

María José y la Firma Llegan a la Feria Tamaulipas 2026 en Ciudad Victoria

Se llevará a cabo del 15 al 26 de octubre en el Parque Bicentenario de Ciudad Victoria

Cartelera Feria Tamaulipas 2026: María José y La Firma Darán Concierto Teatro PuebloCartelera Feria Tamaulipas 2026: María José y La Firma Darán Concierto Teatro Pueblo. Foto: Feria Tamaulipas

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La Feria Tamaulipas 2026 llega con todo: conciertos de La Firma y María José, un circo tradicional y el primer Festival del Mezcal y Tequila. Del 15 al 26 de octubre en el Parque Bicentenario.

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