Continúa Semáforo Rojo por Crisis de Abastecimiento de Agua en Tamaulipas

Pese a las recientes lluvias y a una ligera recuperación en la presa Vicente Guerrero y el manantial La Peñita, Ciudad Victoria continúa en semáforo rojo por la crisis del agua, debido a que las mejoras en las fuentes de abastecimiento son temporales y no garantizan una solución a largo plazo.

Fernando García Fuentes, gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Victoria, explicó que las precipitaciones generan un incremento momentáneo en los niveles de captación, pero el beneficio suele durar apenas unas semanas antes de que los niveles vuelvan a descender.

'Sigue en rojo Ciudad Victoria porque estas lluvias nos generan un pequeño aumento, duran dos o tres semanas y nuevamente vuelve a bajar', Fernando García Fuentes, gerente.

Indicó que el semáforo del agua se mantendrá en rojo mientras no se concrete la segunda línea del acueducto, una obra que permitirá fortalecer el suministro para la capital tamaulipeca y mejorar la infraestructura hidráulica.

Ante este panorama, exhortó a las familias a reforzar las medidas de ahorro, evitar el desperdicio, moderar el lavado de vehículos y el riego de jardines, así como utilizar tinacos y otros métodos de almacenamiento responsable, sin acumular agua en exceso.

El gerente de Comapa reiteró que el cuidado del recurso es fundamental para garantizar su disponibilidad para un mayor número de habitantes, pues las lluvias recientes representan un alivio temporal, pero no aseguran una recuperación permanente de las fuentes de abastecimiento.