Sociedad

Continúa Semáforo Rojo por Crisis de Abastecimiento de Agua en Tamaulipas

Ante este panorama, exhortan a las familias a reforzar las medidas de ahorro, evitar el desperdicio, moderar el lavado de vehículos y el riego de jardines

Continúa Semáforo Rojo por Crisis de Abastecimiento de Agua en TamaulipasContinúa Semáforo Rojo por Crisis de Abastecimiento de Agua en Tamaulipas. Foto: N+

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Ciudad Victoria sigue en semáforo rojo por la crisis de agua. Las lluvias recientes no son suficientes. Se exhorta a moderar el uso de agua en casa.

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