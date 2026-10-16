Sociedad

Preparan Feria del Libro UAT 2026 en Tampico con 22 Casas Editoriales

La invitación está abierta a estudiantes, familias, docentes y público en general

Preparan Feria del Libro UAT 2026 en Tampico con 22 Casas EditorialesPreparan Feria del Libro UAT 2026 en Tampico con 22 Casas Editoriales. Foto: Feria del Libro UAT

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