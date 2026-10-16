Preparan Feria del Libro UAT 2026 en Tampico con 22 Casas Editoriales

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizará del 31 de octubre al 8 de noviembre la Feria del Libro UAT 2026, un encuentro cultural que reunirá a escritores, editoriales, estudiantes y público en general en el Gimnasio Olímpico del Campus Tampico.

Bajo el lema 'Leer nos inspira. Leer nos transforma', el evento contará con entrada gratuita y la participación de 22 casas editoriales nacionales e internacionales, entre ellas Penguin Random House, Planeta, Fondo de Cultura Económica, Paidós, Trillas y Panini.

La programación contempla presentaciones de libros, conferencias, charlas y talleres dirigidos a diferentes públicos, con espacios especiales para niñas, niños y jóvenes, además de áreas para emprendedores universitarios, investigación y oferta académica.

Entre los invitados anunciados se encuentran Jessica Fernández, J. Jesús Lemus, Rafa Carbajal, Fritz Glockner, Jaime Alfonso Sandoval y Laura Baeza, quienes participarán en actividades relacionadas con la literatura, la cultura y la divulgación del conocimiento.

Como parte de la iniciativa, la UAT también contempla visitas de delegaciones escolares de instituciones públicas y privadas, con el propósito de acercar a las nuevas generaciones a la lectura.

Con esta edición, la universidad busca superar la asistencia de más de 90 mil visitantes registrada el año pasado y consolidar la feria como uno de los encuentros culturales de referencia en el sur de Tamaulipas.

La invitación está abierta a estudiantes, familias, docentes y público en general, quienes podrán disfrutar de las actividades programadas durante nueve días.