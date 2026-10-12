Maestro de Matamoros Busca Ganar Premio por Innovación Didáctica en The EduAwards

El profesor Flavio Ortega Martínez, quien todos los días conduce desde Matamoros hasta Nuevo Progreso para llegar a la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz y estar frente a su grupo, se prepara para participar en The EduAwards, un evento donde se reconoce la vocación y la innovación de docentes, creadores de contenido educativo e influencers académicos de México y de toda Latinoamérica.

El maestro Flavio competirá en la categoría Mejor Innovación Didáctica con su proyecto “Festival de Talentos”, el próximo 13 de noviembre en la Ciudad de México, como digno representante de Tamaulipas.

“Tiene una importancia porque hacemos trabajar a los niños de una forma diferente, distinta, no lo típico clásico. Como sabemos, tenemos un nuevo plan y programa de estudios que es la Nueva Escuela Mexicana, la cual implementa el trabajo por proyectos que busca que los alumnos aprendan y se diviertan al mismo tiempo”, señaló Flavio Ortega Martínez, maestro.

Con nervios, pero con la confianza que le dan sus alumnos, padres de familia y la comunidad estudiantil, el profesor pide ahora el apoyo de la ciudadanía con sus votos para poner en alto el nombre de Matamoros.

The EduAwards buscan reconocer y dar visibilidad a docentes, creadores de contenido educativo y líderes académicos de México y Latinoamérica que impulsan nuevas formas de enseñanza y aprendizaje.

De acuerdo con sus organizadores, el certamen distingue proyectos e iniciativas relacionados con la innovación educativa, el compromiso docente y el impacto social de la educación. La participación se organiza mediante nominaciones y categorías, entre ellas Mejor Innovación Didáctica, en la que competirá el maestro Flavio Ortega Martínez con su proyecto “Festival de Talentos”.

La edición 2026 está programada para el 13 de noviembre en la Ciudad de México, donde se realizará la ceremonia de premiación.