Educación

Maestro de Matamoros Busca Ganar Premio por Innovación Didáctica en The EduAwards

La iniciativa busca que los estudiantes aprendan de una manera diferente y participen activamente en su formación académica

Maestro de Matamoros Busca Ganar Premio por Innovación Didáctica en The EduAwardsMaestro de Matamoros Busca Ganar Premio por Innovación Didáctica en The EduAwards. Foto: N+

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Flavio Ortega, maestro de Matamoros, transforma la educación con su proyecto 'Festival de Talentos'. Compite en The EduAwards y necesita tu apoyo.

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