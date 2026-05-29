Inicia Veda de Camarón en Sistema Lagunario de Tamaulipas y Veracruz

A partir de este sábado 30 de mayo inició la veda de camarón en el sistema lagunario de Tamaulipas y Veracruz

Veda de CamarónFoto: N+

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Inicia la veda de camarón en el Golfo de México. Hasta el 14 de julio. Conoce las medidas de protección y el papel de la Secretaría de Marina.

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