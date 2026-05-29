Inicia Veda de Camarón en Sistema Lagunario de Tamaulipas y Veracruz

Con el propósito de proteger la población de camarón en el Golfo de México y asegurar la sostenibilidad de esta importante especie, se informa que, como se dio a conocer previamente, el pasado 1 de mayo inició el periodo de veda de camarón, el cual se mantendrá vigente hasta el 15 de agosto del presente año en aguas del Golfo de México.



Asimismo, en el sistema lagunario de los estados de Tamaulipas y Veracruz, la veda dará inicio a las 00:00 horas de este sábado 30 de mayo y concluirá a las 18:00 horas del 14 de julio del mismo año. Esta medida tiene como finalidad permitir la reproducción y crecimiento del camarón, garantizando su aprovechamiento responsable en futuras temporadas.



Para asegurar el cumplimiento de esta disposición, las labores de inspección y vigilancia serán reforzadas por personal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, en coordinación con la Secretaría de Marina, quienes supervisarán las actividades pesqueras en la región.

¿Por qué se aplica la veda de camarón en el sistema lagunario de Tamaulipas y Veracruz?

Las autoridades pesqueras explicaron que la veda temporal tiene como objetivo proteger los periodos de reproducción y crecimiento del camarón, permitiendo que la especie alcance un desarrollo adecuado antes de ser capturada. Con estas acciones se busca mantener el equilibrio ecológico en el sistema lagunario y garantizar la actividad pesquera para futuras temporadas, evitando la sobreexplotación del recurso.