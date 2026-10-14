Trabajadores del IMSS Realizan Cuarta Movilización por Mejoras Laborales en Nuevo Laredo

En un periodo de dos semanas, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, han realizado cuatro movilizaciones, entre ellas dos marchas y dos manifestaciones pacíficas, para exigir mejores condiciones laborales y atención a las carencias que, aseguran, enfrentan en los hospitales.

Más de 100 trabajadores partieron de la Plaza Hidalgo y avanzaron hacia el Hospital General de Zona número 11, donde continuaron expresando sus inconformidades.

Con mantas y pancartas, el personal de distintas áreas del instituto manifestó su rechazo a la falta de insumos, medicamentos y personal, además de solicitar mejores salarios, instalaciones adecuadas y condiciones dignas para desempeñar sus labores.

Entre las consignas que se escucharon durante el recorrido destacaron: 'Derechohabiente, esta también es tu lucha', 'No hay insumos, no hay torundas, pero sí corrupción', 'Después de trabajar, vamos a marchar' y 'Automovilista, apóyanos con tu claxon'.

Como parte de la protesta, los participantes también utilizaron bombas de humo de color rojo para visibilizar su inconformidad con las condiciones en las que, afirman, trabajan diariamente.

Las movilizaciones forman parte de una serie de protestas del personal del IMSS en la frontera, donde también se han planteado demandas relacionadas con el incremento salarial, el abasto de medicamentos e insumos, la contratación de más trabajadores y la mejora de la infraestructura hospitalaria.

Los manifestantes sostienen que estas deficiencias repercuten tanto en el desempeño del personal como en la atención que reciben los derechohabientes.

Por ello, han reiterado su llamado a las autoridades para que atiendan sus peticiones.