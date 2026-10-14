Sociedad

Trabajadores del IMSS Realizan Cuarta Movilización por Mejoras Laborales en Nuevo Laredo

Como parte de la protesta, los participantes también utilizaron bombas de humo de color rojo para visibilizar su inconformidad

Trabajadores del IMSS Realizan Cuarta Movilización por Mejoras Laborales en Nuevo LaredoTrabajadores del IMSS Realizan Cuarta Movilización por Mejoras Laborales en Nuevo Laredo. Foto: N+

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Trabajadores del IMSS en Nuevo Laredo marchan por cuarta vez en dos semanas exigiendo mejores condiciones laborales y atención a carencias en hospitales.

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