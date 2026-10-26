Horario de Invierno 2026: Estos Municipios Fronterizos de Tamaulipas Ajustarán el Reloj

El domingo 1 de noviembre de 2026 cambia la hora en los municipios de la frontera norte de Tamaulipas para dar paso al horario de invierno. Este ajuste se hace para estar en el mismo horario que las ciudades vecinas de Estados Unidos y no afectar el comercio ni los cruces en los puentes internacionales.

El cambio oficial es a las 2:00 de la mañana, momento en el que hay que atrasar el reloj una hora. La recomendación más fácil para no confundirse es mover la hora de los relojes de casa la noche del sábado 31 de octubre antes de ir a dormir. De esta forma, el domingo amanecerás con la hora correcta.

Los municipios donde aplica este cambio son Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros. Recuerda que en la mayoría de los celulares el cambio se hace solo, pero nunca está de más revisarlo.

Esta modificación responde a la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, aprobada a finales de 2022, la cual eliminó el antiguo Horario de Verano en la mayor parte del territorio nacional, pero dejó una excepción exclusiva para los municipios de la franja fronteriza norte.

La razón fundamental de esta excepción es mantener la sincronización con los Estados Unidos. La dinámica diaria de las ciudades fronterizas está íntimamente ligada al comercio transfronterizo, los horarios de los puentes internacionales, el transporte de carga, las operaciones de importación y exportación, así como a miles de personas que cruzan diariamente para estudiar o trabajar.