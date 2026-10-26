Sociedad

Horario de Invierno 2026: Estos Municipios Fronterizos de Tamaulipas Ajustarán el Reloj

El cambio oficial es a las 2:00 de la mañana, momento en el que hay que atrasar el reloj una hora

Horario de Invierno 2026: Estos Municipios Fronterizos de Tamaulipas Ajustarán el RelojHorario de Invierno 2026: Estos Municipios Fronterizos de Tamaulipas Ajustarán el Reloj. Foto: Cuartooscuro

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Este domingo, municipios de la frontera norte de Tamaulipas cambian al horario de invierno.

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