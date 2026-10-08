Perro Queda Solo tras Muerte de su Dueño; Vecinos lo Rescatan en Tampico

Un perro de raza pitbull con padecimiento de ceguera fue rescatado por vecinos, luego de que su dueño fue hallado sin vida el pasado miércoles 7 de octubre al interior de su domicilio en la calle Bugambilia de la colonia Jardines de Champayán en el municipio de Tampico.

Al acudir al inmueble, elemento de la Guardia Estatal localizaron en el área de la sala el cuerpo de un hombre de aproximadamente 49 años de edad, quien se encontraba en avanzado estado de putrefacción. De acuerdo con la información proporcionada, el hombre habitaba solo en la vivienda, la cual habría sido heredada por sus padres.

De acuerdo a testimonio de los vecinos, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas ingresó al domicilio y ordenó el levantamiento del cuerpo de un hombre, mientras que la mascota de nombre 'Güero', estaba en una alcantarilla.

Uno de los vecinos señaló que rescataron al can y posteriormente lo amarraron para evitar que algún vehículo lo atropelle.

Le brindaron agua, comida y colocaron una sombrilla para que los rayos de sol no le dieran directamente, pero el perro se encontraba muy enfermo y triste.

Personal de Protección Animal de Tampico acudió al lugar para atender a 'Güero', quien se encuentra mal de salud. Familiares del occiso se pusieron en contacto con autoridades locales para darle seguimiento al caso.

La calle Bugambilia fue acordonada con la finalidad de permitir que elementos de la Fiscalía y personal de Servicios Periciales llevaran a cabo las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, se presume que el fallecimiento pudo haber ocurrido por causas naturales. No obstante, será la necropsia de ley la que permita determinar con precisión la causa del deceso, por lo que se mantiene abierta la investigación hasta contar con los resultados periciales correspondientes.