Sociedad

Perro Queda Solo tras Muerte de su Dueño; Vecinos lo Rescatan en Tampico

El canino, apodado 'El Güero', padece ceguera y, de acuerdo con Protección Animal, presenta un estado de salud delicado

Perro Queda Solo tras Muerte de su Dueño; Vecinos lo Rescatan en TampicoPerro Queda Solo tras Muerte de su Dueño; Vecinos lo Rescatan en Tampico. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Vecinos de Tampico rescatan a 'Güero', un pitbull ciego, tras la muerte de su dueño. El perro está enfermo y Protección Animal ya lo atiende.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+