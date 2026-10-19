Inicia Registro de Pensiones Bienestar en Tamaulipas: Fechas y Calendario

Este 19 de octubre inició en Tamaulipas, el proceso de registro para las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Mujeres Bienestar, trámite que permanecerá abierto hasta el 25 de octubre en los módulos habilitados por la Secretaría de Bienestar.

El registro se realizará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las personas solicitantes.

De acuerdo con el calendario oficial, así quedarían los registros:

Lunes: Apellidos que inician con A, B y C.

Martes: Apellidos que inician con D, E, F, G y H.

Miércoles: Apellidos que inician con I, J, K, L y M.

Jueves: Apellidos que inician con N, Ñ, O, P, Q y R.

Viernes: Apellidos que inician con S, T, U, V, W, X, Y y Z

Los días sábado 24 y domingo 25 podrán acudir personas de todas las letras. El horario de atención será de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.