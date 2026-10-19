Programas sociales

Inicia Registro de Pensiones Bienestar en Tamaulipas: Fechas y Calendario

Se realizará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las personas solicitantes

Inicia Registro de Pensiones Bienestar en Tamaulipas: Fechas y CalendarioInicia Registro de Pensiones Bienestar en Tamaulipas: Fechas y Calendario. Foto: Programas para el Bienestar

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Inicia el registro de Pensiones Bienestar en Tamaulipas. Consulta el calendario por apellido y reúne tus documentos.

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