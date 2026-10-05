Trabajadores del IMSS-Bienestar Protestan Bajo la Lluvia en Matamoros

Bajo la lluvia, trabajadores del IMSS-Bienestar se manifestaron este lunes frente al Hospital General “Dr. Alfredo Pumarejo”, en Matamoros, para exigir una respuesta a diversas demandas laborales que, aseguran, permanecen pendientes desde hace años.

Entre sus principales exigencias están la igualdad de derechos entre trabajadores, la entrega de uniformes y el reconocimiento del pago correspondiente a la zona fronteriza.

Los trabajadores señalaron que la protesta no afecta la atención médica y que los servicios continúan con el personal asignado a cada turno.

En la manifestación participaron enfermeras, médicos, químicos y camilleros, quienes pidieron una respuesta favorable por parte de las autoridades.

Los manifestantes aclararon que no están buscando privilegios, solo quieren que se les respete sus derechos como trabajadores de base del IMSS-Bienestar

Explicaron que algunos de los trabajadores que participan en la protesta estuvieron en primera línea de atención durante la pandemia de COVID-19 y actualmente buscan que las autoridades atiendan sus peticiones.