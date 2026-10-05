Sociedad

Trabajadores del IMSS-Bienestar Protestan Bajo la Lluvia en Matamoros

Personal del Hospital realizó una manifestación para solicitar soluciones a pendientes laborales

Trabajadores del IMSS-Bienestar Protestan Bajo la Lluvia en MatamorosTrabajadores del IMSS-Bienestar Protestan en Matamoros. Foto: N+

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Protesta en el Hospital General de Matamoros: personal del IMSS-Bienestar pide soluciones a demandas laborales pendientes. Enfermeras y médicos esperan respuesta.

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