¿Cómo cambiar de color el teclado de WhatsApp?

Ingresa al 'Whats'

Dirígete a cualquier conversación y en el teclado pulsa el engrane

Da clic en el apartado de 'Temas'

Aquí, podrás escoger el color de tu elección e inclusive podrás colocar una imagen de tu galería

es una de las principales plataformas de mensajería instantánea en el mundo. A través de ésta, 2 mil millones de personas se comunican diariamente con sus familiares, seres queridos, compañeros de escuela y trabajo, por mencionar algunos ejemplos.Aunque la aplicación perteneciente a Facebook ofrece diversas opciones para personalizar los chats, como la posibilidad de cambiar los fondos de pantalla, algunos usuarios externan en redes sociales que esto no es suficiente. Apps como Telegram tienen la opción de personalizar a su gusto las burbujas de mensajes.Por ello, el 'Whats' no se quiso quedar atrás y decidió implementar esta función para los usuarios. En caso de que te ya estés aburrido del teclado convencional, aquí te damos los; toma nota y aprovéchalo al máximo.https://twitter.com/NTelevisa_com/status/1462013025825734664?s=20&t=FuXH0jFtQGsqVjT80ommcAAntes de comenzar el proceso, es importante destacar que esta opción sólo está disponible para los usuarios de Android: en caso de que tengas un dispositivo iOS, no será posible realizar la modificación. Sigue estos pasos para cambiar el diseño de tu teclado:https://youtu.be/elPFxtY0l24Con estos sencillos pasos, podrás personalizar cada vez más tu WhatsApp con base en tus gustos particulares; aprovéchalo al máximo.