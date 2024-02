Así puedes mejorar la recepción en la señal de tu celular

Cn estos consejos podrás mejorar la recepción de señal que tiene tu celular. | Foto: Unsplash.

Unahora no sólo puede tener problemas con lasino también algunos inconvenientes se pueden presentar con la, y con estos consejos puedes mejorar la recepción que pueda tener tu teléfono.El primer consejo puede rayar en lo lógico y evidente, pero no por ello deja de ser efectivo: cámbiate de lugar, muévete un poco. Si te retiras de un área en la que haya obstrucciones como una pared o una gran cantidad de muebles que puedan interferir con la señal de tu teléfono podrás mejorar considerablemente la calidad de tus llamadas o el cómo llega la señal de internet.Ahora que si estás en un edificio y éste tiene niveles inferiores, como en un estacionamiento, por ejemplo, puedes experimentar fallos en tus llamadas e incluso en el envío de tus mensajes. Apenas te retires de este lugar verás que salen tus mansajes.El siguiente es el equivalente a prender y apagar el equipo telefónico: activa el modo avión por un par de minutos y luego desactívalo. Cuando regrese la señal de recepción telefónica podría ser mucho mejor. Algo así podrías intentar con el wifi, prende y apaga la función en tu celular para que pueda mejorar la recepción de ésta.También deberías estar atento a las actualizaciones regulares que salen para los teléfonos celulares. A veces un teléfono puede alentarse conforme el sistema operativo que tiene no recibe las actualizaciones que deberían.https://www.youtube.com/watch?v=Vbp74BzzI3sDe vuelta los básicos: reinicia tu teléfono. Este consejo sigue siendo infalible. Pero si persiste el problema más allá de lo que se consideraría “normal” podrías necesitar un chip nuevo y para ello deberás de acudir a tu centro de servicio al cliente para un reemplazo.