¿Cómo reciclar mi celular viejo?

No los tires, mejor, te decimos a dónde llevarlos, y cómotus dispositivos, tabletas, yque ya no usas o que no funcionan.Los residuos generados por la tecnología, como aparatos electrónicos son uno de los principales contaminantes y problemas medioambientales. De hecho la) estima que en México se producen alrededor de 1.1 millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos. Estos resultan altamente contaminantes pues contienen metales, de los cuales solo el 17.4% de estos tipos de desechos son reciclados.Si compraste un teléfono nuevo, o tienes varios celulares guardados que no sirven, e incluso son algo viejos y obsoletos, no los tires, ya que puedes reciclarlos. te decimos algunas formas de hacerlo:: La empresa tiene un sistema de canje en el que tu entregas tu anterior dispositivo, y este te sirve como crédito para que recibas uno nuevo, o que sea por lo menos algún descuento en tu siguiente compra.La mayoría de la empresas de telefonía participan en este plan, el cual consiste en centros de acopio en todo el país donde puedes depositar tu celular o baterías con el fin de reciclarlos. Pregunta en tu compañía si no cuentan con este servicio.: Esta compañía de la CDMX se encarga de reciclar y reutilizar los componentes de computadoras viejas para la elaboración de nuevos aparatos.: La Secretaría del Medio Ambiente tiene su propio programa que tiene como finalidad que las personas lleven sus residuos electrónicos como celulares, computadoras, tabletas e incluso televisores. Todo esto para dar una mejor vida y ayudar al medio ambiente.Recuerda que los dispositivos electrónicos, las pilas y otros aparatos cómo electrodomésticos no van en el bote de basura , sino que por sus características deben de ser almacenados y desechada en lugares especiales. Busca el centro de acopio más cercano, o cualquiera de las opciones anteriores.