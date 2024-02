Así puedes recuperar tus chats eliminados de Facebook Messenger

Foto: Unsplash

¿Cómo recuperar los chats eliminados?

Entra a tu aplicación de Facebook Messenger y ve a tus conversaciones recientes.

Da clic en la barra de búsqueda y busca el nombre del usuario con el que se tenía la conversación.

Una vez encontrada la conversación, da clic en "desarchivar" mensaje.

Dirígete a Messenger y luego a "mensajes".

Da clic en "más" y luego en "archivado"

Ahí encontrarás todos los mensajes archivados, selecciona el que deseas restaurar y da listo.

Foto: Unsplash

Enviar dinero a otra persona

Mayor Privacidad

Cierra tu sesión en la app

La plataformacuenta con diferentes funciones que facilitan el intercambio dea través de sus, permitiendo a los usuarios una mejor comunicación con sus amigos . Aunque muchos otros usuarios se han encargado de descubrir cuáles son aquellas funciones que pocos conocen.Entre estas funciones descubiertas, se encuentra la que permite recuperar los chats eliminados, si alguna vez te deshiciste de una conversación con alguien, la cual quisieras volver a leer, seguro este truco te interesa.Para poder recuperar tus conversaciones eliminadas, solo debes seguir estos pasos.Es importante que sepas que solo funciona con los mensajes que han sido archivados, ya que no fueron eliminados esos chats del todo.Para poder restaurar tus conversaciones de Facebook Messenger, desde una computadora solo debes hacer lo siguiente.Además de esta opción para recuperar tus chats, Facebook Messenger tiene otras funciones que pueden ayudar a mejorar la experiencia de la aplicación, estas son algunas de ellas.Puedes enviar dinero de tu cuenta de banco a cualquier persona desde la app, solo debes oprimir el botón […] y elegir la opción "payments", luego seleccionas la cantidad que deseas enviar y añades los datos de tu tarjeta.Si no quieres que alguien vea las notificaciones de tus mensajes, puedes ir a la sección "ajustes" y desactivar esta opción.La versión actualizada, no permite al usuario cerrar sesión en la aplicación, por lo que si quieres dejar de recibir notificaciones, ve a la opción "ajustes", luego a "aplicaciones" de tu celular y busca la app de Facebook Messenger, selecciona "limpiar información" y listo.Prueba estos trucos y compártelos con tus amigos .https://www.youtube.com/watch?v=jtNhAv1W3vM