Las 8 Nuevas Funciones Gratis de ChatGPT-4o: Cómo Usar y Qué Hacer con la IA de OpenAI

La empresa OpenAI presentó el nuevo modelo de inteligencia artificial generativa, GPT-4o, la cual es gratuita, más rápida y con capacidades mejoradas, por lo que a continuación te contamos sobre las nuevas funciones de esta nueva versión de ChatGPT.

Sam Altman, máximo ejecutivo de la empresa de inteligencia artificial, destacó que este nuevo modelo es el mejor hasta la fecha, "multimodal", y que estará disponible para todos los usuarios, incluidos los del plan gratuito con el objetivo de poner grandes herramientas de IA en las manos de todos.

La nueva generación de ChatGPT mejoró muchos aspectos esenciales, pero su principal novedad es su gran velocidad, lo cual le permite ser un modelo más inteligente que sus predecesores y realizar diferentes actividades en tiempo real, así como interactuar con los usuarios de forma más natural.

ChatGPT-4o es el primer modelo totalmente multimodal, ya que es capaz de razonar sobre texto, sonido, imágenes o videos de forma simultánea en tiempo real, con lo que las conversaciones son mucho más fluidas, a nivel humano según OpenAI.

Say hello to GPT-4o, our new flagship model which can reason across audio, vision, and text in real time: https://t.co/MYHZB79UqN



Text and image input rolling out today in API and ChatGPT with voice and video in the coming weeks. pic.twitter.com/uuthKZyzYx