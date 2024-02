Hay un truco que te permite enviar mensajes de WhatsApp a números que no tienes guardados en tus contactos. Seguramente te ha pasado: quieres enviar un mensaje de WhatsApp a un teléfono que no tienes en tus contactos, y para hacerlo primero tienes que guardarlo, lo que puede resultar tedioso (eso sin contar que hay números que no quieres registrar en tu dispositivo). Afortunadamente hay un sencillo truco con el que puedes mandar mensajes en WhatsApp sin necesidad de guardar los números de las personas, y que funciona tanto para Android como para iOS. Estos son los pasos que debes seguir: 1. Ten a la mano el número al que deseas mandar el mensaje, incluido el código del país. 2. En el navegador de tu smartphone escribe la liga "https://wa.me/" seguida del teléfono al que quieres contactar. Por ejemplo, si el número es 5512345678, quedaría así: https://wa.me/5512345678. 3. A continuación se desplegará una página con un ícono verde con la leyenda "Continuar al Chat". Al darle clic podrás empezar a charlar con el dueño de ese número sin necesidad de guardarlo. Otra forma de escribirle a un teléfono no registrado, es por medio de una aplicación que puedes registrar en tu celular.