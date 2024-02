Entra a los ajustes o configuración de tu dispositivo móvil

Dirígete a la sección de "Aplicaciones y notificaciones" (el nombre puede cambiar dependiendo la capa de personalización) y da clic ahí

(el nombre puede cambiar dependiendo la capa de personalización) y da clic ahí Aparecerá una lista con todas las apps instaladas, ubica y selecciona WhatsApp (o la que quieras cerrar)

En la pantalla aparecerá diferentes datos de la app y un menú con tres opciones: abrir, desinstalar y forzar cierre, elige esta última

Entra a los ajustes de tu dispositivo y selecciona la app de WhatsApp o la que desees cerrar (en esta página aparecen directamente la lista de aplicaciones instaladas)

o la que desees cerrar (en esta página aparecen directamente la lista de aplicaciones instaladas) Aparecerán diferentes opciones relacionadas a la aplicación, incluida la de " Actualizar en 2° plano" , pulsa sobre ella y desactívala

, pulsa sobre ella y desactívala Cierra la app de WhatsApp de forma normal

Con información Xataka

Si alguna vez has querido dejar de recibir notificaciones momentáneamente por parte deu otra aplicación, sin la necesidad de activar el modo avión o silenciar el teléfono, existe la opción de, la cual te permitirá conseguirlo. A continuación te decimos los pasos para hacerlo.Tras seleccionaraparecerá un mensaje, mismo que establece que realizar este paso "puede generar errores". Da clic enTras forzar la detención, en el caso dela appcuando esta se vuelva a abrir de forma normal; sin embargo, en el caso de iOS, primero se deberá activar de nueva cuenta la opción depara que todo vuelva a la normalidad.Es preciso señalar que realizar esta acción no poner en peligro tus conversaciones o archivos compartidos, únicamente la app se "pausará" para no consumir datos.