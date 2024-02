¿Cómo limpiar las bocinas de tu teléfono y dejarlas como nuevas?

Limpieza de las bocinas del teléfono

Foto: Piqsels

El paso del tiempo puede ocasionar que nuestros dispositivos y demás aparatos electrónicos vayan ensuciándose poco a poco y las bocinas de tu teléfono no son la excepción.Las partículas de suciedad y polvo van acumulándose en los altavoces del celular, ocasionando que la calidad del sonido vaya bajando e inclusive en los casos más graves impidiendo la salida de él.Por ello, si lo que quieres es darle un mantenimiento rápido a las bocinas de tu teléfono, con estos sencillos consejos podrás hacerlo por ti mismo de manera rápida.Antes de empezar debes saber que esta técnica puede ser aplicada a cualquier marca o tipo de smartphone, por lo que dejará las bocinas tanto de tu Android como de tu iPhone como nuevas.La primera solución es limpiar los altavoces de tu teléfono a mano y para ello te recomendamos evitar el uso de productos líquidos o palillos.Ya que usar líquidos podría perjudicar nuestras bocinas y usar bastoncillos o palillos podría dañar la malla que recubre los altavoces.Para realizar a mano esta limpieza, puedes utilizar un cepillo de dureza suave y realizar pasadas consistentes sin aplicar demasiada fuerza.Esta técnica nos ayudará a eliminar el polvo y suciedad, además al utilizar la parte superficial del cepillo cuidaremos la malla de nuestros altavoces.Otra opción es utilizar masilla adhesiva e ir pegándola en los orificios del teléfono con cuidado para que la suciedad se adhiera a ella.Usar aire comprimido, puede llegar a ser una buena opción de limpieza. Sin embargo, si usas esta técnica debes tener mucho cuidado de no pegarlo al altavoz y apretar demasiado para no dañar la malla.https://www.youtube.com/watch?v=zxHfmlkBUA0Finalmente, si quieres usar una aplicación para limpiar los restos de agua y suciedad de las bocinas del teléfono, existen diferentes opciones.En el caso de iPhone, puedes descargar la app Sonic y para Android visitar la página Fixmyspeakers.com y realizar el proceso de limpieza.Ambas plataformas nos permitirán expulsar todos los restos de polvo e incluso agua, en el caso de que los dispositivos estén mojados.