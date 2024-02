El celular se ha convertido, para muchas personas, en una parte esencial debido a la gran cantidad de información personal que en ellos guardamos, por lo que estar expuestos a ser hackeados o espiados se convierte en un asunto delicado. Y aunque hoy en día hay muchos consejos para evitar que nuestro teléfono termine hackeado y las aplicaciones se mantienen constantemente trabajando para mejorar la seguridad y privacidad de sus interfaces el riesgo aún es alto. Por este motivo te vamos a explicar qué señales podrían apuntar a que tu celular fue hackeado o está siendo espiado.

Fuente: Pixabay

¿Cómo saber si tu celular fue hackeado o está siendo espiado?

La batería del celular se termina más rápido de lo normal

La duración de la batería puede ser una de las primeras señales que te pueden ayudar a saber si tu celular se encuentra hackeado. Sin embargo, antes de alarmarte, debes asegurarte de que esto no esté sucediendo porque haya aplicaciones que se estén ejecutando en segundo plano.

Tienes aplicaciones que no descargaste

La aparición en tu teléfono de aplicaciones que no hayas descargado es una señal de alarma inmediata que no debemos ni podemos dejar pasar. Esto se debe a que existe malware que instala aplicaciones no deseadas en nuestros smartphones siendo esto un grave peligro para la seguridad y privacidad de nuestra información.

Fuente: Pixabay

Aparece publicidad y pop-ups de la nada

Si alguna vez te ha pasado que mientras usas tu teléfono celular no deja de aparecer publicidad casi con cada acción que realizas, puede deberse a que tu dispositivo está infectado con algún adware o malware.

El dispositivo funciona extremadamente lento

Otra de las señales de que nuestro smartphone fue hackeado es que de repente empiece a funcionar extremadamente lento. Lo anterior debido a que tal vez algún software malicioso puede estar ejecutándose en segundo plano y consumiendo recursos y energía extra.