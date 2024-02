Conéctate a una red WiFi sin tener la contraseña desde tu teléfono Android

Foto: Unsplash

¿Cómo conectarse a una red WiFi sin contraseña?

Ingresa a los Ajustes de tu teléfono Android.

Dirígete a las redes WiFi.

Pulsa sobre el nombre de la red.

Encontrarás una opción de código QR de red WiFi.

Ingresa a ajustes de WiFi y pulsa el recuadro ubicado en la esquina superior de tu pantalla.

Escanea el código QR previamente generado.

Dirígete a los ajustes de Wifi .

Da clic en "Conexión WPS".

En ese momento presiona el botón WPS en el router.

Habrá dos opciones, tu teléfono se conectará automáticamente a la red o te pedirá un código PIN el cual encontrarás impreso en el router, solo añádelo y listo.

Foto: Unsplash

¿Cómo conectarse a una red WiFi oculta?

Ve a los ajustes de tu teléfono y después a WiFi.

Da clic en el ícono "menú".

Selecciona "Añadir red"

Coloca el nombre de la red y la contraseña.

Si te encuentras en un lugar donde latiene, pero no quieres pedirla al dueño, hay algunos trucos que te pueden ayudar a conectarte a lasin tener la contraseña, aquí te diremos cómo puedes lograrlo. Es importante que sepas que este truco solo puedes hacerse desde un dispositivo Android 10 en adelante.Los pasos que debes seguir son muy sencillos, y son los siguientes.¡Listo! así de fácil podrás conectarte a la red WiFi sin necesidad de pedir la contraseña , lo mejor es que no importa cuántas veces te desconectes, tu dispositivo guardará la red una vez conectado.Este truco no funciona para teléfonos iPhone, ya que los dispositivos solicitan una contraseña escrita.Otra forma de lograr conectarse a una red WiFi sin contraseña, es a través del botón Wifi Protected Setup (WPS) que contienen algunos routers. Los pasos para lograrlo son muy fáciles.Este método es un poco más complejo, ya que necesitas tener acceso al router para poder presionar el botón.Algunas redes se encuentran configuradas para que no aparezca el nombre o el SSID, pero con estos pasos te enseñaremos cómo puedes conectarte a este tipo de redes WiFi.Tu teléfono se conectará automáticamente a la red y solo se desconectara si tú lo decides.Prueba estos trucos y no te quedes sin Internet en ningún lugar.https://www.youtube.com/watch?v=SeItD8Wr2EI