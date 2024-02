¿Cuáles son las ventajas y desventajas de convertir tu carro a gas LP?

Foto: Pixabay

¿En qué consiste convertir mi carro de gasolina a gas LP?

Ventajas y desventajas

Ventajas : Se ahorras hasta un 50 por ciento de combustible en comparación con la gasolina; genera 76 por ciento menos de contaminación al medio ambiente y expertos mencionan que alarga la vida útil del motor

: Se ahorras hasta un 50 por ciento de combustible en comparación con la gasolina; genera 76 por ciento menos de contaminación al medio ambiente y expertos mencionan que alarga la vida útil del motor Desventajas: Colocar un cilindro muy grande en el vehículo puede afectar la suspensión; los autos pierden entre un 4 y 5 por ciento de su potencia, además de perder espacio

Hoy en día, else ha convertido en un problema para la mayoría de los mexicanos que tiene un carro . Si bien existen diversos modelos que pueden ahorrar en elde, la volatilidad en el precio de éste es el causante de que no se pueda estimar un gasto fijo al mes.Por ello, cada vez es más común oír que los conductores deciden convertir su auto a gas licuado de petróleo (LP) . Aunque este proceso no es algo reciente, el costo de esta modificación puede llegar a ser costoso para algunos.Este tipo de conversión la podemos observar en los medios de transporte público tales como taxis, microbuses, por mencionar algunos. Aquí te explicamos en qué consiste la conversión a gas LP y cuáles son sus principales ventajas y desventajas.Se modifica el sistema de inyección del motor para que en vez de que se alimente de gasolina, se alimente de gas LP. Esto se hace mediante la colocación de un tanque de gas así como también canalizaciones hasta el vano.Este proceso no suele tardar mucho, pero si puede ser algo costoso; sin embargo, tendrás la ventaja de que conservarás tu vehículo con gasolina y también podrás utilizarlo con gas LP.En caso de que estés interesado en realizar esta modificación a tu automóvil, aquí te explicamos los principales factores a favor y en contra:https://youtu.be/Qf-7LfKtA2URecuerda que este proceso debe estar verificado por un experto. Compara precios y elige la opción que más te convenga a ti y a tu carro.