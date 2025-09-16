Demandan a Roblox tras la Muerte de un Niño de 15 Años; Aquí 5 Puntos sobre el Caso

Ethan Dallas era un adolescente de 15 años que se quitó la vida en 2023. Su madre ha demandado a Roblox y asegura que su hijo fue víctima de grooming en esta plataforma de videojuegos orientada a menores.

1.- ¿Qué es Roblox?

Roblox es una plataforma que permite a los usuarios crear y compartir videojuegos en línea.

Aunque se lanzó en 2006, su mayor éxito ha ocurrido en el último lustro. Actualmente cuenta con una base superior a los 200 millones de usuarios.

2. Roblox, bajo críticas por casos de grooming

Cabe señalar que la gran mayoría de estos usuarios son adolescentes y niños. Por ello la plataforma se ha convertido en un sitio controvertido, donde se han señalado posibles casos de abusos.

No son pocos los casos documentados de grooming en dicha plataforma, donde adultos se hacen pasar por menores para acosar a estos últimos. Vale la pena recordar que el grooming es una forma del abuso sexual, donde un adulto establece una relación de confianza con un menor en línea con el fin de vulnerarlo posteriormente.

3.- Ethan Dallas se quitó la vida tras sufrir grooming

Ethan Dallas fue víctima de grooming dentro de Roblox. En diciembre de 2023, el adolescente de 15 años escribió a su madre: “Lo siento. Me siento muy mal conmigo mismo. Me siento inútil”. Cinco meses después de aquel mensaje, se quitó la vida.

Según recuperó el New York Times, Ethan jugaba Roblox continuamente desde los siete años. Sus padres habían colocado severos controles parentales, pero estos fueron insuficientes.

Un sujeto, identificado como “Nate” habría convencido a Ethan de deshabilitar varios de estos controles y después le pidió material explícito a través de Discord, una plataforma usada por videojugadores para conversar en vivo.

4.- Madre de Ethan demanda a Roblox y a Discorg

En 2024, las autoridades de Florida informaron a la familia de Ethan Dallas que detrás de “Nate” estaría Timothy O’Connor, un sujeto de 37 años. En 2021 él ya había sido acusado de posesión de material explícito infantil y en 2023 se le declaró mentalmente incapacitado para ser juzgado.

Pero esto no ha detenido a la familia de Ethan Dallas. Ahora Becca Dallas ha presentado en el Tribunal Superior del Condado de San Francisco una demanda contra Discord y Roblox. Ambas plataformas son señaladas de homicidio culposo.

5.- Crecen críticas a nivel mundial contra la plataforma de videojuegos

La demanda señala que la plataforma Roblox no cuenta con candados suficientes ni con un diseño apropiado para prevenir esta clase de abusos. Esta no es la primera vez que se señala a la plataforma por no impedir la proliferación de acosadores.

Poco a poco, los países han empezado a actuar contra la plataforma. En Australia, por ejemplo, Roblox se ha comprometido a establecer nuevas medidas hacia finales del 2025 para prevenir casos de grooming. Al respecto, Julie Inman Grant, comisionada de seguridad electrónica en Australia, explicó a AFP:

Sabemos que, cuando se trata de plataformas que son populares entre los niños, también se vuelven populares entre los depredadores adultos que buscan aprovecharse de ellos. Roblox no es la excepción y se ha convertido en un objetivo popular para los pedófilos que buscan abusar de menores".

Entre otras medidas, Roblox se ha comprometido en Australia a desactivar los chats privados, al menos entre usuarios que no tienen una edad verificada. Además, prohibirá que los adultos hablen dentro de la plataforma con menores de 16 años.

