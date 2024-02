Foto: Unsplash

¿Qué significa el emoji de carita con lengua de lado en WhatsApp?

es conocido por contar con una amplia variedad depara los usuarios puedan darse a entender de la mejor manera con sus compañeros de trabajo y escuela, amigos y familiares; sin embargo, al ser tantos, suele ser confuso identificar bajo qué contextos se pueden utilizar.Con la constante llegada de nuevas actualizaciones a la aplicación, también llegan junto con éstas nuevos emojis; por ello, es importante conocer su significado real y cómo utilizarlos adecuadamente para que no se sobreentienda el mensaje.En esta ocasión, te platicaremos del emoji de carita con la lengua de fuera: qué significa y cuándo puedes utilizarlo; toma nota y aprovéchalo al máximo.De acuerdo con el sitio especializado,, este emoticón fue agregado al 'Whats' en el año de 2015. Con cara alegre y una sonrisa de oreja a oreja, su principal característica es la forma en que saca la lengua: es importante recordar que no es el único que utiliza este recurso.Aunque no lo creas, el principal objetivo de este emoji es dar a entender que un alimento es delicioso: por eso pareciera que está saboreando con su lengua. Asimismo, puedes usarlo para expresar una sensación de que una persona es atractiva o satisfactoria.https://youtu.be/C-Yenw47srAAhora que ya conoces el significado real de este particular emoticón, utilízalo adecuadamente en tus mensajes del 'Whats'.