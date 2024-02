Foto: Pixabay

¿Qué significa el emoji de las tres estrellas en WhatsApp?

sigue a la cabeza como la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo: sus 2 mil millones de usuarios respaldan este dato. A pesar de ello, no se cansan de lanzar actualizaciones en beneficio de sus internautas.Con la constante entrada de nuevas herramientas a la app, arriban junto con ellas nuevos emoticones. Probablemente no has utilizados todos éstos, pero sin duda ya tienes algunos predilectos que siempre utilizas para adornar los mensajes que envías a tus seres queridos, compañeros de escuela y el trabajo, por mencionar algunos.Si es así el caso, aquí te decimos cuál es el significado del emoji de las tres estrellas en WhatsApp; toma nota y utilízalo de forma adecuada.Casi todos los emoticones en el 'Whats' tienen un significado y, la mayoría de las veces, los usuarios no los conocen a detalle. Este emoji de las tres estrellas se ha vuelto muy popular en los últimos meses: de acuerdo con el sitio Emojipedia, éste se utiliza para indicar sentimientos positivos, gratitud y emoción, además del amor.Asimismo, es conocido bajo el nombre de brillo, brillante y destellos (este último es dispositivos iOS). Tal y como lo sospechabas. oculta un significado positivo, por lo que puedes seguir utilizándolo de buena manera.https://youtu.be/K2oz3JI7mGkOtros expertos en la materia también afirman que este particular emoticón hace referencia a un golpe que suelen aparecer en las historietas cómicas. Sin duda, éste emoji llegó para quedarse y parecer ser que seguirá siendo uno de los favoritos por los usuarios.