Foto: Unsplash

¿Qué significan los emojis de los tres monos en WhatsApp?

es una de las principales aplicaciones de mensajería instantánea en el mundo. A través de ésta, 2 mil millones de usuarios se comunican con sus seres queridos, familiares, compañeros de escuela y trabajo, por mencionar algunos ejemplos.Asimismo, la aplicación perteneciente a Facebook está en constante actualización para brindar la mejor de las experiencias a los usuarios. Por ello, cada cierto tiempo implementa nuevos emojis: estos signos de origen japonés que nos ayudan a ahorrar tiempo y esfuerzo al enviar mensajes.Al ser tantos, es casi imposible conocer su origen; sin embargo, aquí te decimos el: ¿alguna vez te los han enviado?.De acuerdo con el sitio especializado Emojipedia, estos tres emoticones son conocidos como 'Los Tres Monos Sabios': se utilizan la mayoría de las veces como una forma lúdica para transmitir una risa, asombro y como un llamado a la indiscreción.Asimismo, de acuerdo con la página, el mono que tiene las manos sobre los ojos se llama Mizaru (no ver), el que tiene las manos sobre las orejas lleva por nombre Kikazaru(no escuchar) y el último se llama Iwazaru (no decir).https://youtu.be/8b-FDO7abOIAhora que ya conoces su significado real, utilízalos adecuadamente en tus conversaciones para que no se malinterpreten los mensajes que les envías a tus contactos.