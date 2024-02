Facebook: Cómo ocultar los Me Gusta y las reacciones en tu cuenta

Presiona las tres rayas horizontales en la esquina superior de tu aplicación.

Abre la opción de Configuración.

Casi al final de esa sección encontrarás la opción de Preferencias de reacciones.

Ocultar el número de reacciones en las publicaciones de otras personas.

Ocultar el número de reacciones en tus publicaciones.

Desde que se sumaron a los, lasson una forma de mostrar qué te provoca determinada publicación en Facebook sin embargo no a todos les agradan a aquí te decimos cómo puedesque generan tus publicaciones en dicha red social.Estos son los pasos para ocultar los Me Gusta y las reacciones en tu cuenta de Facebook:Ahí encontraras a su vez dos opciones más:De esta forma, las personas podrán seguir mostrando qué les provocan tus publicaciones: que les encantan, les gustan, les importan, les sorprenden, les enojan o les dan tristeza. Pero ya no se mostrará el número total de reacciones que ha generado.https://www.youtube.com/watch?v=3-kr1D0lHhIEste procedimiento para ocultarlos es igualmente válido tanto en la aplicación para Android o para iOS, así que los usuarios de ambos sistemas operativos pueden emplear este truco en sus celulares.Esto no afectará el alcance que puedan tener sus publicaciones, ya sean fotos, videos o textos.