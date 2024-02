Facebook: Con este truco sabrás quién revisó tu perfil

Foto: Pexels

¿Cómo saber quién visitó mi perfil de Facebook?

se ha convertido en la red social más utilizada a nivel mundial, por lo que es muy común encontrar a nuestros amigos, familiares, compañeros del trabajo o conocidos en esta plataforma.Sin embargo, a diferencia de algunas redes sociales que hoy ya no existen, como Hi5, poder ver quienes revisan nuestroes una herramienta que desafortunadamente aún no está disponible en la red social.Por ese motivo, si más de una vez te has preguntado quien visita tu perfil, tenemos la respuesta, porque a continuación te revelaremos un truco con el cual podrás saberlo fácil y rápidamente.Este método es muy sencillo por lo que hay que resaltar que para lograr saber quien revisó tu Facebook no es necesario descargar otros programas adicionales a tuLo primero que debes hacer es abrir en el buscador Google Chrome de tu computadora tu Facebook como normalmente lo haces.Una vez que estés dentro de tu perfil debes presionar F12 o Control + U. para que posteriormente se despliegue automáticamente una pestaña con el código HTML de Facebook.Después debes presionar Control + F y escribir Buddy_ID para luego pulsar enter y ver como varios códigos cambiarán a color rojo, en estos códigos verás la palabra Buddy_ID y al costado un número de varios dígitos.Es justo estos números, los que deberás copiar y pegar en una pestaña nueva y escribir lo siguiente: Facebook.com/(y pegar el código).https://www.youtube.com/watch?v=HKknlZHVp3EDe esta forma, el link te llevará al perfil de la persona que visitó tu perfil, aunque cabe destacar que este truco no revelará la fecha ni hora en la que el usuario visitó tu perfil.Pero este método te ayudará a conocer quienes ven tu perfil de una manera 100 por ciento segura, ya que no vulnera tu información personal.