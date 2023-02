Google lanza Bard, el Chatbot para Competir con ChatGPT

Google ha anunciado el lanzamiento de un chatbot llamado Bard. El fin de esta intelingencia artificial será competir con ChatGPT, aplicación diseñada por OpenAI y financiada por Microsoft.

Te recomendamos: Internet de Elon Musk Comunica a Indígenas en Sonora

A pocos meses de su lanzamiento, ChatGPT se ha convertido en una pequeña revolución que ha causado escalofríos y entusiasmo entre millones de usuarios a nivel global. En este tiempo ya ha cambiado la forma en que se hacen las tareas y ha demostrado que puede pasar exámenes profesionales.

Ante el arrollador éxito de la aplicación de OpenAI, las demás compañías tecnológicas se apuran a lanzar su propio chat con inteligencia artificial. Primero llegó el anuncio de Baidu, la firma tecnológica que continuamente es llamada “el Google chino”.

Google busca competir con ChatGPT con Bard. Foto: Reuters | Archivo Ahora, la propia Google ha anunciado que abrirá un servicio de inteligencia artificial conversacional llamado Bard. El lanzamiento inicial será limitado, para recolectar las opiniones de los usuarios.

Además, el gigante tecnológico incorporará más herramientas de IA en su motor de búsquedas, según señaló Sundar Pichau, director de Alphabet, en una publicación.

Bard estará basado en LaMDA, la inteligencia artificial desarollada por Google. En 2022 ocurrió un fuerte escándalo después de que un ingeniero creyese que LaMDA era un entidad viva y consciente.

Pese al consenso entre la empresa y los especialistas de que no estaban ante un caso de genuina consciencia, Blake Lemoine intentó contratar un abogado que representara al programa.

La guerra de las inteligencias artificiales

ChatGPT ha cambiado muy rápidamente la percepción popular de lo que es capaz de generar una inteligencia artificial debidamente entrenada. El servicio lanzado en noviembre pronto alcanzó los 100 millones de usuarios activos, quienes han puesto a prueba las habilidades de ChatGPT para hacer ensayos, poemas y código de programación.

Sin embargo, este sería solo el inicio. Microsoft, que ha invertido 3 mil millones de dólares en OpenAI e invertirá 10 mil millones más, incluirá las capacidades de ChatGPT en su motor de búsqueda, Bing. Además, La nueva versión de paga de Teams incluirá una herramienta de ChatGPT capaz de hacer resúmenes de las reuniones virtuales.

Video: ChatGPT: El Chatbot que Interactúa Como Persona Mientras Microsoft afirma que “añadirá un toque” de ChatGPT en sus productos, Google promete que las respuestas de Bard se nutrirán de información de Internet para ofrecer información fresca.

Preocupaciones pendientes

Sin embargo, no todos celebran con igual entusiasmo la llegada de estas inteligencias artificiales a nuestra vida cotidiana. Claude de Loupy, director de Syllabs, una empresa francesa especializada en generación de texto con inteligencia artificial, ve un peligro en que estas herramientas, que aún presentan un alto grado de imprecisiones en sus respuestas, ayuden a propagar desinformación:

Con el riesgo de que el internauta se considere satisfecho, a pesar de posibles tergiversaciones o control de la respuesta única

Video: ¿Qué Profesionistas Podrían Ser Reemplazados por IA? Por su parte, expertos han señalado que estas aplicaciones se nutren con datos personales de los usuarios. Esto representa un problema de privacidad y de propiedad intelectual. Al respecto, el medio The Conversation publicó un editorial donde se lee lo siguiente:

Open AI ha alimentado ChatGPT con 300 mil millones de palabras sistemáticamente seleccionadas de Internet: libros, artículos, páginas web y publicaciones

Y añade que "si alguna vez has escrito en un blog o has reseñado un producto o has comentado un artículo en línea, hay una buena probabilidad de que esta información haya sido consumida por ChatGPT".

Con información de Reuters y AFP