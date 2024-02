Foto: Unsplash

Realiza tu copia de seguridad en Gmail

Usa un administrador de contraseñas

Apunta tu contraseña anterior de Gmail

Si por alguna razón ya no puedes acceder a tu correo de Google , debes saber que esto se puede solucionar, ya que existe una serie de pasos para recuperar tu cuenta de Gmail De acuerdo con The Verge , estos son los casos en los que puedes recuperar tuSi pierdes el acceso a tu, es necesario que tengas una copia de seguridad reciente, esto te ayudará a que sea menos probable que pierdas el acceso a tu correo de.Entienes acceso a una herramienta para descargar tus datos, se llama Takeout, aquí puedes bajar toda la información de todas tus aplicaciones, tales como Gmail.Te llegará por correo electrónico un formato MBOX, este lo puedes cargar en otra cuenta deo en la mayoría de los demás servicios o aplicaciones de correo electrónico.Si perdiste el acceso a unadebido a una contraseña olvidada, los administradores Bitwarden, 1Password y Zoho Vault te pueden ayudar a guardar tus contraseñas pare que no te quedes sin tu correo electrónico.Afortunadamente,te deja verificar tu identidad pidiéndote que ingreses tu contraseña anterior, así que es recomendable que apuntes y guardes tu contraseña viejita en un lugar que sólo tú sepas. Al ingresar la contraseña anterior podrás acceder a tu