Google Maps: 10 funciones que no conocías hasta ahora

10 funciones poco conocidas de Google Maps

Modo incógnito

Llegadas a tiempo

No dejes rastro

Descarga de mapas

Cambia el icono

Transporte público

Peajes y autopistas

Añade paradas

Comparte ubicación

Detalles del comercio

Como casi siempre, la gran mayoría de las apps son aprovechada al máximo por sus usuarios, y esto tiene que ver con sus funciones. A continuación te presentamosde Google Maps que probablemente no conocías.¿Sabías quetambién tiene un Modo Incognito, como Chrome? Esto sirve para evitar que Google rastree tus trayectos y horarios. Para activarlo, toca en la foto de tu perfil, y verás la opción Activar Modo de Incógnito.Si ya tienes una ruta para el fin de semana o las próximas vacaciones, puedes crear un aviso para quete envíe una notificación que te recuerde a qué hora tienes que salir, para llegar a tiempo. En la ruta creada, selecciona el menú de los tres puntos y elige Definir hora de Salida y Llegada. Google Maps te enviará una notificación para que no olvides el horario.guarda un historial de todas tus localizaciones. Si no quieres que esos datos se almacenen selecciona en la foto de tu perfil, después en Tu cronología, y una vez ahí, borra el historial. A partir de ahora Google Maps te pregunta antes de guardar estos datos, así que es posible que no tengas activado el historial.Si vas a viajar a lugares con poca cobertura de Internet, o no quieres gastar datos, te conviene descargar los mapas a través de WiFi, antes de salir de casa.Toca en la foto de tu perfil, y luego en Mapas sin conexión. Toca en Selecciona tu propio mapa, y arrastra la zona del mapa en donde vas a viajar, para descargarla en tu móvil y usarla sin conexión a Internet.Cuando sigues una ruta, puedes ver una flecha azul que indica tu ubicación. Si ya no te gusta, deja el dedo encima y podrás cambiarla por diferentes modelos de coche, y otros iconos.Al calcular una ruta, verás que aparecen iconos para cubrirla en autobús, tren, bicicleta, etc. No lo descartes, porque te puede salir más barato que en coche.Una cosa que hay que saber es querecuerda la personalizaciones de las rutas. Quizá un día querías eludir peajes o autopistas, y marcaste esas opciones. Pero a los 15 días prefieres ir más directo. En cambio Maps recordará personalizaciones de anteriores viajes.Para evitar esto, lo que debes hacer antes de empezar un viaje largo, es seleccionar tu foto de perfil, entra en Ajustes, Ajustes de Navegación, y en la sección Opciones de Ruta, ajusta las personalizaciones que desees.Cuando le pides aque calcule una ruta, busca la más rápida, o la barata. Pero a veces quieres hacer una desvio especial que la app no puede saber. Por ejemplo desviarte 5 Km a un pueblo para comprar cierto alimento típico.Una vez quehaya calculado la ruta, toca el menú de los tres puntos y elige Añadir parada, para incluir desvíos en la ruta. Desde aquí también puedes evitar autopistas o peajes.Hay ocasiones en que es necesario compartir tu ubicación actual con algún familiar o amigo. Por ejemplo si te has perdido, o si desafortunadamente has tenido algún tipo de accidente, o si te quedaste de ver con alguien y quieres que te encuentre en un zona llena de gente. Toca en la foto de tu perfil, y selecciona Compartir ubicación. Elige los contactos que podrán verla, y el tiempo durante el cual tu ubicación permanece visible.En la ficha de un comercio solo aparecen datos esenciales. Si quieres saber más, como la lista de productos que venden, entra en la ficha del comercio y desliza hacia la derecha en la zona con las marcas verdes.