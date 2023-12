GOTY 2023: ¿A Qué Hora Son los Game Awards y Dónde Ver En Vivo en México?

Al día ha llegado. La entrega de premios Game of the Year (GOTY) 2023 se lleva a cabo hoy 7 de diciembre y la espera por saber cuáles son los mejores juegos en el último año está a horas de acabar. Conoce a continuación el horario del evento y dónde ver en vivo en México.

Organizado por The Game Awards, el evento GOTY 2023 se lleva a cabo hoy en el Peacock Theater de Los Angeles. La conducción de este año está a cargo de Geoff Keighley, un famoso periodista de videojuegos canadiense, y contará con presentadores de la talla de Timothée Chalamet.

The Game Awards 2023: videjuegos nominados y favoritos

Considerados como el Super Bowl o los Premios Oscar de los videojuegos, The Game Awards entregará premios en distintas categorías, incluida la de mejor juego del año. Claramente, el galardón a este segmento es el más esperado por los millones de seguidores del GOTY en el mundo.

Cabe destacar que Nintendo logró colocar dos juegos en esta categoría: Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

GOTY 2023: nominados al mejor juego del año

Alan Wake 2: Remedy Entertainment, de Epic Games

Baldur’s Gate 3, de Larian Studios

Marvel’s Spider-Man 2, de Insomniac Games/SIE

Resident Evil 4, de Capcom

Super Mario Bros. Wonder, de Nintendo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, de Nintendo

The Game Awards 2023: hora y dónde ver en vivo en México