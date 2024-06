iPhone, iPad y Mac Ahora con IA: Así es iOS 18 de Apple

Apple presentó novedades en sus dispositivos, como la llegada de la inteligencia artificial (IA) a iPhone, iPad y Mac, durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple 2024 (WWDC 2024), que se celebró este lunes 10 de junio.

La firma tecnológica adelantó que su sistema de IA llevará por nombre Apple Intelligence y estará disponible en sus dispositivos iPhone, iPad y Mac con la llegada de su nuevo sistema operativo, iOS 18, una tecnología a la que Tim Cook, CEO de la compañía, se refirió como "inteligencia personal".

El directivo aseguró que de esta manera, Apple Intelligence "maximizará" la experiencia de los usuarios, pues gracias a ello, se podrán recibir notificaciones con prioridad, reescribir textos y corregir.

iOS 18 is compatible with these devices! pic.twitter.com/CfdbLYjZfl