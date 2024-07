Pregúntale Algo: Inteligencia Artificial Llega a WhatsApp y Así Funciona

Cada vez es más común el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA). Y la mejor prueba de ello es la incursión de este tipo de tecnología en WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular, donde se observa un nuevo círculo azul en la zona del buscador.

Miles de usuarios descubrieron que en la actualización más reciente de la aplicación se incluyó la herramienta Meta AI, que permite el uso de IA al interior de la aplicación.

WhatsApp es propiedad de Meta, consorcio tecnológico que también es dueño de otras redes sociales como Facebook e Instagram.

La empresa recientemente anunció la llegada de su herramienta de inteligencia artificial a la aplicación de mensajería en países de Latinoamérica como México, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia y Perú.

Meta define esta herramienta como su "asistente de inteligencia artificial". Es gratuita y funciona de manera similar a otras herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT. Puedes identificarla como un círculo azul en la zona del buscador.

Para ingresar a esta herramienta, es necesario escribir una pregunta o indicación en la zona del buscador de WhatsApp, donde también aparece el logo de Meta IA. Tras hacer la pregunta correspondiente, la IA genera una respuesta automática en cuestión de segundos.

Planning a summerween party? We've got you. Sink your fangs into some inspo brought to you by Meta AI 🎃🧛🧹 #ImaginedWithAI pic.twitter.com/HCwoyb4g5T