Crean Modelo de OnlyFans con Inteligencia Artificial

Claudia es una joven que ha ganado popularidad en OnlyFans durante el último mes. Sin embargo, a diferencia de las demás personas que comparten contenido en la plataforma, Claudia no es real; fue creada por una inteligencia artificial (IA).

Que sea una ficción hecha por programadores no ha impedido que genere una gran cantidad de admiradores en Reddit, donde se volvió viral, y OnlyFans. “A la persona promedio que mira estas cosas, les tiene sin cuidado”, declaró al respecto al Washington Post un programador estadounidense que usa IA para generar contenido para adultos. El programador, quien pidió mantener el anonimato, agregó:

Uno no espera que la persona que miro en línea sea la persona que dice ser. No voy a encontrarme a esta persona en la vida real. Al final del día, si no es real, ¿qué importa?