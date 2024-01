El cofundador de Open AI, Sam Altman, reconoció que no sabe ni puede "decir con certeza exactamente lo que va a pasar" con la inteligencia artificial, por lo que comprende la ansiedad que produce "una tecnología muy poderosa" en la sociedad por su rápida expansión.

Creo que no tener precaución, no sentir la gravedad de lo que está en juego, sería muy malo. Por eso me gusta que la gente esté nerviosa. Nosotros también lo estamos, pero creemos que podemos superarlo.